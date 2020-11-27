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Trump açıkladı: 'Beyaz Saray'ı bırakırım'

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi.
 27 Kasım 2020 02:41
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Trump açıkladı: 'Beyaz Saray'ı bırakırım'

Trump, Beyaz Saray'da Şükran Günü dolayısıyla ülke dışında görev yapan Amerikan askerleri ile gerçekleştirdiği video konferans sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Georgia'da ikinci tura kalan ve Senatonun kontrolünün Cumhuriyetçilerde mi yoksa Demokratlarda mı olacağını belirleyecek seçimlere değinen Trump, Cumhuriyetçi senatör adayları için büyük ihtimalle cumartesi günü Georgia'da miting yapacağını duyurdu.

Trump, Demokratların seçimlere hile karıştırdığı ve asıl kazananın kendileri olduğu iddialarını da yineleyerek, "Bildiğim bir şey var ki o da Joe Biden'ın gerçekte 80 milyon oy almadığı. Ayrıca Biden, Barack Obama'nın siyahi oy rekorunu da kıramadı." diye konuştu.

"Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz"

Ülkede seçim sonuçlarını belirleyen Seçiciler Kurulunun, kazananın Biden olmasını onaylaması durumunda görevi bırakıp, bırakmayacağının sorulması üzerine Trump, "Seçim sonuçlarını kabullenmek zor çünkü ortada büyük çaplı bir usulsüzlük var. Seçiciler Kurulu, Biden'ın başkanlığını onaylarsa yanlış yapar ancak tabii ki Beyaz Saray'ı bırakırım, bunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerde Demokratların usulsüzlük yaptığı konusunda ısrarını sürdürerek, "Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz." yorumunda bulundu.

Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi durumunda 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Trump, "Bunun cevabını biliyorum ama şimdi bir şey söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

ABD'de başkanı Seçiciler Kurulu belirliyor

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler sandıkta esasen doğrudan başkan adayına değil, eyaletin bu Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor. Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, önceden belirlenen bu delegeler daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Ülkede 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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