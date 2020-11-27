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Rumları NATO'ya sokma planı

Güney Kıbrıs'ı, uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Güney Kıbrıs ve Avusturya gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin zirvelere davet edilmesini öneren bir rapor hazırladı. Hedef Türkiye'nin vetosunu aşıp Rumları arka kapıdan NATO'ya dahil etmek
 27 Kasım 2020 07:05
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Rumları NATO'ya sokma planı


Almanya'nın, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğini güçlendirme kılıfı altında skandal bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Raporla ilgili çalışmanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir yıl önce Türkiye'nin Barış Pınarı harekatını hedef alan ve "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" çıkışının ardından başladığı belirtildi. AB ülkeleri arasında NATO'ya üye olmayan ülkeler Güney Kıbrıs'ın yanısıra Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta ve İsveç. Deutsche Welle'nin Alman dpa ajansından derlediği habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın girişimiyle oluşturulan uzmanlar komisyonu raporunu tamamlayarak önceki gün üye ülkelere gönderdi. Fransa'nın eski dışişleri bakanlarından Hubert Vedrine'in de komisyonda yer aldı. Habere göre rapor, sözde NATO içinde siyasi işbirliği ve iletişimi güçlendirmek üzere 140 tavsiye içeriyor.

NATO-AB İLİŞKİSİ KILIFI

Eski bakan ve diplomatların da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından hazırlanan rapordaki öneriler arasında, NATO üyesi olmayan AB ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi yer alıyor. Bu öneri, NATO ile AB arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefi kılıfıyla sunuluyor. Gerçek amacınsa Güney Kıbrıs ve Avusturya'yı arka kapıdan NATO'ya sokmak olduğu anlaşılıyor. Türkiye, 2017 yılında Avusturya'nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini veto etmişti.

TÜRKİYE'NİN VETOSUNU ENGELLEME HEDEFİ

NATO gündemine sokulmak istenen raporda yer alan öneriler arasında üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması da yer alıyor. Bu teklifte hedefin Türkiye'nin ittifak içindeki veto kartını zayıflatmak olduğu değerlendiriliyor. Raporda, İttifak içindeki karar alma süreçlerini hızlandırmak üzere üst düzey siyasi görüşmelerin artırılması ve bu görüşmelerin sadece Brüksel'deki NATO merkezinde değil, bakanlar düzeyinde üye ülkelerde de gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor. Raporda örnek olarak dışişleri bakanlarının ek toplantılar yapabileceği ya da terörle mücadele konusunda içişleri bakanlarının toplanabileceği belirtiliyor.
Yeni Şafak
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