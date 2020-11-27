'Salgın' gerekçesiyle hemşire annenin velayeti alındı
|27 Kasım 2020 07:24
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Ordu'da C.D. ve M.A.D. çifti karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme, geçici olarak çocuğun velayetinin anne C.D'ye verilmesine karar verdi.
Ancak, baba M.A.D. eski eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, kronik hastalığı olan çocuğunun salgın sebebiyle ağır risk altında bulunduğunu ifade ederek, velayetin kendine verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. 2. Aile Mahkemesinde görülen davada pandemi sebebiyle velayetin geçici olarak babaya verilmesi kararlaştırıldı. Davaya müdahil olan Sağlık-Sen yetkilileri "Bu karar, diğer sağlık personelinde endişe oluşturacak. Umarım emsal teşkil etmez" dedi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da "Kararı kabul etmek mümkün değil. Sağlık çalışanları aşırı iş yükü altındalar. Sağlık-Sen olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.
Ebru Karatosun
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