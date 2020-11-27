1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 soruda yeni Varlık Barışı: İnceleme yapılmayacak vergi alınmayacak

Altıncı Varlık Barışı'yla, bir kez daha yurtdışı döviz ve altın gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi sağlanacak. Yeni Varlık Barışı'yla, yurtdışından getirilen varlıklar için daha önce kademeli olarak düşürülen vergi oranı bu kez sıfırlanacak ve Varlık Barışı'ndan yararlananlar herhangi bir şekilde vergi ödemeyecek. 10 soruda yeni Varlık Barışı! İnceleme yapılmayacak vergi alınmayacak MİTHAT YURDAKUL Ankara
 27 Kasım 2020 07:40
+Aa- Yazdır
10 soruda yeni Varlık Barışı: İnceleme yapılmayacak vergi alınmayacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yurtdışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" sözleriyle duyurduğu Türkiye'nin 6. Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Sisteme giren her türlü yerli ve yabancı kaynağın vergi ve takipten muaf olacağı uygulamayla, büyük miktarda kaynağın kayıt altına alınması ve yurda döviz girişi sağlanması planlanıyor.

1- Daha önce kaç varlık barışı yasalaştı?

Daha önce 5 Varlık Barışı uygulaması yasalaştı. Varlık Barışı, ilk kez 2008'de uygulandı. Yurtiçi varlıklar için yüzde 5, yurtdışı varlıklar için yüzde 2 vergi alınan yasayla 26.9 milyar lirası yurtdışından, 20.3 milyar lirası yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon liralık kaynak sisteme sokuldu. 2013'teki ikinci Varlık Barışı'nda, 69.8 milyar liralık beyana karşılık 10.5 milyar liralık kaynak getirilirken, 209 milyon lira vergi tahsilatı yapıldı. 2016, 2018 ve 2019'da da Varlık Barışı uygulamaları yürürlüğe konuldu. Son olarak Varlık Barışı'nda sisteme sokulan tutar 17 milyar lira olurken, yüzde 1 vergi kesintisi ile yaklaşık 170 milyon liralık vergi tahsilatı yapıldı.

2- Hangi varlıklar kapsamda?

Yeni Varlık Barışı kapsamında, 30 Haziran 2021'e kadar yurtiçi veya dışından para, döviz, altın ve diğer sermaye araçları kayda geçirilebilecek.

3- Vergi oranı ne kadar olacak?

Varlıklarını yurda getirip sisteme sokanlar, gelir veya kurumlar vergisi ödemeyecek, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda stopaj kesilmeyecek.

4- Getirilen para incelenecek mi?

Varlık Barışı'ndan yararlananlar hakkında, getirdikleri kaynak üzerinden vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu olmayacak.

5- Para nasıl değerlendirilecek?

Yurtdışından getirilerek bildilen varlıklar, serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

6- Borç ödemede kullanılabilecek mi?

Yurtdışındaki varlıklar, yine yurtdışında bulunan bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde, paranın Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.

7- Süre ne kadar?

Yurtdışından getirilecek varlıklar, TL değeri üzerinden 30 Haziran 2021'e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi şartı aranacak.

8- Para nereye getirilecek?

Varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

9- Uzatma olacak mı?

Cumhurbaşkanı, yasada yer alan süreleri, 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatmaya yetkili. Bu konudaki uygulama usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkili olacak.

10- Yurtiçindeki hangi varlıklar sisteme girecek?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin döviz, TL, altın, taşınmaz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları kayda girecek. Söz konusu varlıklar için vergi dairesine bildirimde bulunulacak. Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021'e kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilecek.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelecekte faize yer yok
27 Kasım 2020 06:15		 974 yatırım teşvik belgesi düzenlendi: 26 bin kişiye iş kapısı açılacak
26 Kasım 2020 21:38
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
26 Kasım 2020 15:09		 'Yatırım, üretim ve ihracat önderliğinde büyümeye odaklandık'
26 Kasım 2020 15:05
'Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı sürdürülecek'
26 Kasım 2020 15:01		 İzmir'deki depremin adından DASK'tan 55 milyon TL'lik ödeme
26 Kasım 2020 11:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu 'varlık barışı'nda sıfır vergi fırsatı
26 Kasım 2020 11:09		 'Sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık'
26 Kasım 2020 10:09
Merkez Bankası'ndan swap adımı! Yüzde 60'a yükseldi
26 Kasım 2020 07:50		 Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
25 Kasım 2020 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Ev kadınları da kargocu oluyor07:54 - Mutasyon araştırması: Virüs daha bulaşıcı hale gelmedi07:40 - 10 soruda yeni Varlık Barışı: İnceleme yapılmayacak vergi alınmayacak07:27 - 75 milyon doz aşı Türkiye'ye geliyor07:24 - 'Salgın' gerekçesiyle hemşire annenin velayeti alındı07:16 - Reform paketi 10 Aralık'ta açıklanacak
07:05 - Rumları NATO'ya sokma planı06:40 - Tarihi imza: Aşiretlerle çocuk gelin protokolü06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Gelecekte faize yer yok02:41 - Trump açıkladı: 'Beyaz Saray'ı bırakırım'02:14 - Soylu: 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı
02:11 - 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi01:48 - Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı01:30 - İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı00:55 - İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor00:46 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
00:35 - Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
Merkez Bankasından yeni hamle
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı
Soylu: 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı
Trump açıkladı: 'Beyaz Saray'ı bırakırım'
Altın birikimleriniz, güven altında
Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 2
suriyelilerin Türkiye'de mutlu ve kalıcı olmaları 3
çakılı kadro 1
ayağına kara sular inmek 1
serdar aksoy 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
asemptomatik 4
kral gibi kahvaltı 5
Bir öğretmen sözü bırak 1
temizlik ürünleri ambalajları 2
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam