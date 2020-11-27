Mutasyon araştırması: Virüs daha bulaşıcı hale gelmedi

İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden University College London (UCL), yeni tip koronavirüsün küresel salgının başından bu yana geçirdiği mutasyonları bir araştırmayla mercek altına aldı. Araştırmada, 99 ülkeden alınan 46 bin SARS-CoV-2 örneği üzerinde, 12 binden fazla farklı mutasyon incelendi. Genetik uzmanı olan araştırmacılar, virüsün insanlara bulaşma şeklinde büyük bir fark yaratan bir mutasyona rastlamadı. UCL Genetik Enstitüsü'nün Başkanı Francois Balloux, "SARS-CoV-2'de sık görülen mutasyonların hiçbirinin, ciddi ölçüde artan bir viral bulaşıcılığa işaret etmediğini saptadık" dedi. Araştırmada, bugüne dek virüsün bulaşıcılığını ciddi ölçüde artırdığı öne sürülen "D614G" adlı mutasyon da incelendi. Bu mutasyonun da koronavirüsünün insanları enfekte etme gücünde bir değişikliğe yol açmadığı sonucuna varıldı. Araştırmacılar, bununla birlikte D614G mutasyonunun pandeminin başlarında ortaya çıktığını ve dünya çapında artık sık görüldüğünü not etti. Balloux, aşılama programlarını başlamasıyla birlikte virüsün kendini "hayatta" tutmak için mutasyon geçirmeye başlayacağının da altını çizdi.

Aksini söyleyenler var

New York Times'ta iki gün önce yayımlanan bir haberde, küresel olarak yapılan çalışmaların bulgularına dayanarak "614G" adlı mutasyonu salgının günümüzde durdurulamaz hale gelmesinin sorumlusu olarak göstermişti. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, geçen mayıs ayında 614G insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu savundu. ABD'nin Arizona Eyaleti'ndeki Bulaşıcı Genomiklerin Analiz Enstitüsü'nden David Engelthaler, "614G" ile virüsün genomundaki hassas değişikliğin dev bir dalgalanma etkisi yarattığını belirtti. London College Üniversitesi ekibi, ABD'lilerin çalışmalarının laboratuvar koşullarında yapıldığını ve virüsün canlı örneklerinin incelemediği belirtildi. London College Üniversitesi, 614G'nin dünyada hakim olmasının nedeninin onun özel yapısından kaynaklanmadığı, şans eseri baskın hale geldiğine inandıklarını açıkladı. Yani, 614G'nin daha bulaşıcı olduğu için değil, pandeminin ilk günlerinde dünya çapında taşınan erken bir mutasyon olması nedeniyle bu kadar yaygın hale geldiğini söyledi.

Kısıtlamalar 20 Aralık'a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi. Merkel, "Salgınla mücadelede şimdi tekrar bir çabaya ihtiyacımız var. Sabır, dayanışma ve disiplin sınaması yaşıyoruz, zor bir zaman olacak" dedi. Merkel ayrıca vatandaşlara hijyen ve fiziksel mesafe koyma kurallarına sıkı sıkıya uyma, gereksiz temastan kaçınma ve mümkün olduğunca evde kalma çağrısında bulundu. Toplam vaka sayısının 961 bini geçtiği Almanya'da 14 bin 771 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan Yunanistan'da 30 Kasım'a kadar sürmesi planlanan genel karantina ve gece sokağa çıkma yasağının 7 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verildi. -AA

Sicilya, Kübalı doktorlardan yardım istedi

Yeni tip koronavirüsün ikinci dalgasıyla mücadele etmeye çalışan İtalya'nın Sicilya Adası, Küba hükümetinden yardım istedi. Sicilyalı yetkililer, Küba hükümetinden adaya doktorlar ve hemşireler dahil, 60 sağlık çalışanı göndermelerini talep etti. İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre talep, Küba'daki İtalyan Büyükelçiliği'ne bu hafta iletildi. Haberde, Sicilya'ya yoğun bakım, anestezi ve solunum uzmanları, hemşireler ve virologlar gönderilmesi rica edildi. Kübalı doktorlar, salgının zirve yaptığı mart ve nisan aylarında, Lombardiya ve Piedmont gibi en çok etkilenen bölgelerdeki doktorlara destek için İtalya'ya gitmişti. Küba hükümeti, koronavirüsü salgınıyla mücadelede yardım için 20 ülkeye daha doktor yollamıştı. İtalya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e, can kaybı ise 52 bin 28'e ulaştı. Ülkede önceki gün 25 bin 853 yeni vaka, 722 ölüm açıklandı. Sicilya bölgesindeki ölü sayısı 48 ile rekor kırdı.