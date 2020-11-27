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Cemaat vakıflarına 1084 taşınmaz iade

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "hakkı olanın hakkını verin" talimatı doğrultusunda 2003'ten bugüne toplam bin 84 taşınmazın azınlık cemaat vakıflarına iade edildiğini, 21'nin de bedelinin ödendiğini açıkladı
 27 Kasım 2020 08:16
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Cemaat vakıflarına 1084 taşınmaz iade


Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Ersoy'un, TBMM Dışişleri Komisyonu'na verdiği brifingde özetle şu bilgileri aktardı:

1084 TAŞINMAZ İADE: Hazineye geçen taşınmazlar için 108 vakıf bin 410 başvuru yaptı ve bunlardan 181'i vakıf adına tescil edildi. 347 başvuru reddedilirken, 893 taşınmazla ilgili belge ve bilgi ibraz edemedikleri için geri iade edildi. Toplam 331 taşınmazın mülkiyet sorunu çözüldü. Böylece toplamda bin 84 taşınmazın cemaat vakıfları adına tesciline, 21 taşınmaz malın da cemaat vakıflarına bedelinin ödenmesine karar verildi.

RUM VE ERMENİ VAKIFLARI: 52 Rum Vakfı'nın 712 başvurusundan 170'i verildi, 11'nin bedeli ödendi, 531'i reddedildi. 49 Ermeni Vakfı'nın 659 taşınmaz başvurusunun 99'u tescillendi, diğerleri reddedildi. 15 Musevi Cemaati Vakfı'nın 93 başvurusunun 20'si tescillendi, 44'u reddedildi. Keldani, Süryani, Bulgar ve Gürcü gibi toplamda 116 diğer vakıflar, bin 560 taşınmaz için başvurdu, bunun 333 adeti tescil edildi, 21'inin bedelinin ödenmesine karar verildi, bin 206 başvuru reddedildi.

YURTDIŞI BAĞIŞLAR: Cemaat vakıfları yurt dışından bağış alabilme hakkı elde etti, Paraları varsa taşınmaz satın alabiliyor, adına tescilini yaptırıyorlar. Yurt dışından 6 milyon 331 bin dolar, 5 milyon 80 bin avro ve diğer küçük oranda nakdi bağış aldılar.

AKTİF 167 VAKIF: 74'ü Rum, 54'ü Ermeni, 19'u Musevi, 10'u Süryani, 3'ü Keldani, 2'si Bulgar, 1'i Gürcü, 1'i Maroni olmak üzere aktif faaliyette olan toplam 167 cemaat vakfı var.
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