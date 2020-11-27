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'Millet İttifakı genişleyebilir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile kurulan Millet İttifakı'nın genişletilmesinde sakınca bulmadıklarını söyledi.
 27 Kasım 2020 08:20
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'Millet İttifakı genişleyebilir'

Habertürk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan Akşener, 2. Olağan Kurultay'da delegeye dağıtıldığı öne sürülen "oy verilmeyecekler" listesi için, "Bir türlü çözemedim ve kimin yaptığını bilmiyorum" dedi. Akşener, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ" iddiasında bulunan Ümit Özdağ'a ilişkin, şunları kaydetti: "Buğra Bey ile ilgili bana geldi, 'FETÖ'cü olduğunu söyledi. Belge, bilgi getirmesini söyledim. Belge, bilgi yok. Jandarma, asker ve MİT'ten aldığını söyledi. Sayın Hakan Fidan ve Sayın Hulusi Akar ile konuştum. Özdağ'ın iddia ettiklerinin kayıtlarının onların sisteminde olmadığını söylediler."

İYİ Parti'nin anayasa çalışması için HDP ile masaya oturduğu iddiasına "Kesinlik yalan" diyen Akşener, CHP ile kurulan Millet İttifakı'nın genişletilmesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Bizim ittifakımız rasyonel ittifak. Bizim HDP ile yan yana gelmemiz mümkün değil. Seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair bilgiler alıyoruz. Ne kadarı doğru bilemem. İttifakların da bozulacağına dair konular var. Bizim başarı sağladığımız rasyonel yapının devam etmesinde sakınca yok. DEVA, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi biraz mesafeliydi parlamenter sisteme. Temel Bey ile yeni görüştük. Onların da geldiği nokta bu. Demokrat Parti, İYİ Parti, CHP'nin çözümleri farklı problemlere dair ama ortak noktaları var sisteme dair, o da parlamenter sisteme geçiş."
Memurlar.Net
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