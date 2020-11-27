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Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı

Sağlık Bakanlığı yoğun bakımlardaki oranların çoğalması nedeniyle yeni tedbirler alıyor.
 27 Kasım 2020 08:35
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Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı

YOĞUN BAKIMLAR DOLDU

Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar, bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım günü tüm illere gönderilen genelgede, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.
Memurlar.Net
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