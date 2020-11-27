Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
|27 Kasım 2020 08:35
|+Aa- Yazdır
YOĞUN BAKIMLAR DOLDU
Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor.
Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde,
yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar, bazı şehirlerde
yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini
ortaya koyduğunu söyledi.
Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım günü tüm illere gönderilen genelgede, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|SPK'dan 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası
27 Kasım 2020 09:10
|Cemaat vakıflarına 1084 taşınmaz iade
27 Kasım 2020 08:16
|'Yeditepe Huzur' uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi
27 Kasım 2020 02:11
|Yeniden yapılandırılmaya dair Tebliğ yayımlandı
27 Kasım 2020 00:35
|Merkez Bankasından yeni hamle
27 Kasım 2020 00:33
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
27 Kasım 2020 00:01
|Polis 24'üncü kez yaptı: Didik didik aradı
26 Kasım 2020 21:09
|Karantinada olması gerekiyordu, sokakta maskesiz yakalandı
26 Kasım 2020 15:55
|Bir kamu bankası 7/24 para transferine geçiş yaptı
26 Kasım 2020 15:46
|Diyanet, yüz yüze eğitimden vazgeçti
26 Kasım 2020 15:41