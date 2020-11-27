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Sadakatsiz tazminatı! Mahkeme kadını tam kusurlu buldu

Ankara 16. Aile Mahkemesi, evli olduğu halde internet üzerinden tanıştığı ve duygusal ilişki yaşadığı kişiye çıplak fotoğraflarını gönderen kadını tam kusurlu buldu. Mahkeme, çiftin boşanmasına ve kadının kocasına toplam 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
 27 Kasım 2020 08:46
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Sadakatsiz tazminatı! Mahkeme kadını tam kusurlu buldu

Ankara 16. Aile Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, bir kargo firmasında dağıtıcı olarak görev yapan G.B. ile S.B. 2018 yılında görücü usulü ile evlendi. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre, genç kadın, kasım- aralık 2018 tarihinde habersiz bir şekilde evden çıkarak, garip davranışlarda bulunmaya başladı. 28 Aralık 2018 tarihinde genç kadının kayınpederini arayan bir kişi, gelin S.B. hakkında bir takım imalarda bulundu. Kayınpedere gelen bu telefon aile içinde büyük tartışmalara yol açtı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, bunun üzerine koca G.B., eşiyle konuşarak başında bir sıkıntı olup olmadığını sordu. İddialara göre S.B., kocasına, "internet üzerinden tesadüfen tanıdığı rastgele biri ile irtibat kurduğunu, bu ilişkinin zamanla telefon üzerinden duygusal ilişkiye dönüştüğünü, bu kişinin kendisinden sanal seks talep ettiğini, kendisini tamamen çıplak fotoğraflayarak bu kişiye WhatsApp üzerinden gönderdiğini, kişinin elinde onlarca fotoğrafının olduğunu, sonrasından bu kişi ile görüşmekten vazgeçtiğini ancak kişinin kendisini bırakmak istemediğini ve bu yüzden elindeki fotoğrafları kayınpederine göndermekte tehdit ettiğini, fotoğraf konusunda hata yaptığını ve pişman olduğunu" anlattı.

KADIN TAM KUSURLU

G.B., bunun üzerine avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla Ankara 16. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, olayda kadının tam kusurlu olduğunu, tarafların boşanmalarına karar verilerek, kocaya maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Mahkeme, evlilik birliğinin sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme olayda kadını kusurlu bularak, eski kocasına 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 30 bin TL tazminat ödemesine de hükmetti.
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