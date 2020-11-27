Bilim Kurulu üyesi Özlü: Vakalar 10 gün içinde düşebilir
|27 Kasım 2020 08:34
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, alınan tedbirlerin vaka sayılarını ne kadar düşüreceğinin 14 gün sonra ortaya çıkacağını belirterek, "Bir hafta-10 gün içinde düşüş eğilimi beklenebilir" dedi.
Önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalar yaptı. Bakan Koca, semptom göstermeyen hastaların da artık günlük tabloda yer alacağını duyurdu. Koca, 25 Kasım toplam korona vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıkladı. Dün ise vaka sayısı 29 bin 132'ye yükseldi. Pandeminin başından beri ilk kez bu kadar yüksek olan vaka sayısının seyri ne olacak? Önceki hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamalar ve önlemler işe yarayacak mı?
ÖNLEMLERE UYARSAK
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hürriyet'e yanıtladı: "Bu kısıtlamalar birden bire bir vaka düşüşüne neden olmaz. Düşme yavaş yavaş olur. Burada önemli olan kamusal alanda alınan tedbirleri by-pass etmemek. Vatandaşlar da evlerde bir araya gelmemeli. Aksi halde bulaş devam eder. Sonuçta devlet bazı tedbirler aldı. Vatandaş da üzerine düşen bu görevi yerine getirmeli. Kafeye gidemiyoruz diye evlerde bir araya gelinmeye başlanırsa o zaman olmaz. Devlet buna önlem alamaz. Alınan tedbirlerden sonra vaka sayısını tahmin etmek çok zor. Durağanlaşma olur, düşme eğilimi başlarsa tedbirlerin işe yaradığını ve yarayacağını görmüş oluruz."
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