Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
|27 Kasım 2020 09:06
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.
Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta, Bitlis ve Hakkari'nin güneyinde zaman zaman hamleli esecek.
Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 6, Bitlis'te 5, Van'da 8 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
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