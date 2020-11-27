O ilde, tablo ağırlaşıyor...10 kişiden 3'ü pozitif çıkıyor
|27 Kasım 2020 09:12
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Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da koronavirüs vaka sayısı son günlerde yeniden artış göstermeye başladı.
Sokaklarda maske kuralına uyulsa da ev ve iş yeri gibi kapalı ortamlarda bu kural ihlal ediliyor. Konya Tabip Odası Şubesi Başkanı Dr. Eyüp Çetin de kentteki koronavirüs vaka sayısının artışının ev ziyaretlerinden kaynaklandığını ve bu ziyaretlerde kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Maskeyi başlangıca göre takıyoruz. Ama maskeyi hala uygun şekilde kullanmayanları da görüyoruz. Kış sezonuna girdiğimizden dolayı ve son haftalarda yapılan uygulamaların neticesinde, kafe ve restoranların kapatılmasıyla insanlarımız ev ziyaretlerini artırdılar. Kış geceleri uzun, dolayısıyla evde oturmalar arttı. Evde oturmalarda da maskeyle oturduklarını düşünmüyorum. 'Biz bizeyiz' mantığıyla maskesiz kaldıklarını düşünüyorum. Bu şekilde vakalarımız artıyor. Özellikle Konya için söylemek gerekirse, ev ziyaretlerinin kısıtlanmasının sağlanması lazım. Vatandaşlarımız kendilerine bu kısıtlamayı getirmeleri lazım. Devlet herhangi bir şey yapmadan, oturmalara, eski alışkanlıklara bir süre ara vermemiz gerekiyor.
BU RAKAMLARIN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK ÜRKÜTÜYOR
Vaka sayılarının açıklanmasına da değinen Dr. Eyüp Çetin, "Maske konusunda bazı insanların çenesinin altında, kolunda maskeler devam ediyor. Hastane ortamında, hastayı ziyarete gelmiş maskesiz insanlar görüyorum. Bu sayılarla, bu kadar cesur olmamak lazım. Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Bu sayının da üzerinde vaka olduğunu düşünüyorum. Çünkü temaslı diye eve gönderdiğimiz insanlarımızın bir kısmı rahatsızlanıyor. Covid-19 bulguları var; ama hiçbir yere gitmiyorlar. Temaslı oldukları için onlar da test yapılmadan tetkik yapılmadan evde bu rahatsızlığı geçiriyorlar diye düşünüyorum. Bu rakam daha fazla olduğunu düşünmek hepimizi ürkütüyor" dedi.
"KİTLESEL BULAŞMALARIN OLDUĞU YERDE, ÖLÜMLER DE ARTACAKTIR"
Kitlesel bulaşmaların, ölümleri artırabileceğini söyleyen Dr. Çetin şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanımızın 'kitlesel bulaşma dönemine girdik' demesi en ürkütücü cümlesiydi. Kitlesel bulaşmaların olduğu yerde, ölümlerin de artacağını düşünmek zor olmasa gerek. Onun için kalabalıklardan, bu tür bulaşların olabileceği yerlerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Mesela bir asansör çıkmanız gerekiyorsa, merdivenden çıkma imkanınız varsa asansörü kullanmayın, asansörde bir kişi dahi olsa bile binmeyin. Mümkün olduğu kadar teması en aza indirebilmenin yollarına bakmak gerekiyor. Günlük 30 bine yaklaşan bir ülkede bu kısıtlamaları yetersiz buluyorum. Ekonomik boyutunu bilemiyorum. Ama 14 günlük tam kapanmanın gerekliliğini düşünenlerdenim."
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