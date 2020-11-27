Ücretsiz izne çıkan sigortalıya destek
|27 Kasım 2020 09:17
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İŞTE SORU-CEVAPLAR
1-Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?
İstihdama dönüş prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. İşverenler prim desteğini 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay alabilecek.
2-Prim desteği tutarı ne kadar?
Prim desteği tutarı; kapsama giren ve kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44.15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar olacak. Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30 1.324 lira prim desteğinden yararlanabilecek.
3-Destek için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?
İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını; www. sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında yer alan istihdama dönüş desteği menüsü ile tanımlaması gerekiyor.
4- İşveren yabancı sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanır mı?
Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece T.C kimlik numarası olan sigortalılar
için yararlanabilecek. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu
tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.
Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecek. Bu niteliktekiler herhangi bir belge ibraz etmeyecek.
6-İş sözleşmesi "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı?
Bu sigortalı için destekten yararlanamayacak. Bunun dışındaki tüm işten ayrılış kodları ile iş sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destek alabilecek.7-Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlananları istihdam etmek zorunda mıdır?
İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek
uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten
yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü.
İstihdama dönüş prim desteğinden yararlanılan ayda, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak.9-Bu destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?
Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden
yararlanabilecek.
Prim desteğinden yararlanan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.
Hazal Ateş
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