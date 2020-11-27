Kırklareli Üniversitesinden 'kamera ve mikrofon' uygulaması açıklaması
Kırıkkale Üniversitesi: Sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır
|27 Kasım 2020 09:23
|+Aa- Yazdır
Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.
KLÜ'nün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Kasım-6 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek vize sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin mahremiyetine saygı göstermektedir."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ABD'deki kariyerinden vazgeçti, 'nanoteknolojik şifre' için çalışıyor
26 Kasım 2020 23:48
|Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği
25 Kasım 2020 14:32
|Rektör, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi
24 Kasım 2020 11:57
|1416 ile gidenlerden başarız olanlar, sınavsız olarak öğretim görevlisi olabilir mi?
22 Kasım 2020 12:14
|Beynin gizemini çözecek Türkiye'deki ilk ortak araştırma merkezi kuruldu
21 Kasım 2020 13:01
|Anadolu Üniversitesi'nden dönem sonu sınavlar için açıklama
18 Kasım 2020 12:41
|Tarih bölümü için ilahiyat mezunu şartı
14 Kasım 2020 07:57
|İstanbul Üniversitesi açık öğretim sınavlarını online yapacak
13 Kasım 2020 13:38
|Askeri başvuru kaynağı üniversitelere sunulacak
10 Kasım 2020 12:39
|YÖK'ten hatalı yatay geçiş kayıtlarını silin talimatı
09 Kasım 2020 12:34