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Kırklareli Üniversitesinden 'kamera ve mikrofon' uygulaması açıklaması

Kırıkkale Üniversitesi: Sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır
 27 Kasım 2020 09:23
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Kırklareli Üniversitesinden 'kamera ve mikrofon' uygulaması açıklaması

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.

KLÜ'nün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Kasım-6 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek vize sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin mahremiyetine saygı göstermektedir."

Anadolu Ajansı
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