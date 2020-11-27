PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
|27 Kasım 2020 09:26
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Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada terör propagandasına da izin vermedi.
Çalışmalar sonucu 10 kişinin sahte hesaplar üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulundukları belirlendi.
Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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