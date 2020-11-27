1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de kiralık boş ev kalmadı

İzmir'de yıkıcı depremin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini değiştirmek istiyor. Yaklaşık 4 bin 500 konutun ağır hasarlı olduğu kentte boş kiralık daire bulmak da zorlaştı. Daha güvenli evlerde yaşamak isteyenler günlerce ev aradıktan sonra merkeze uzak yerlere taşınmayı göze alıyor.
 27 Kasım 2020 09:39
+Aa- Yazdır
İzmir'de kiralık boş ev kalmadı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından özelikle Bayraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar güvenli konut arayışına girdi. Evlerinin depreme karşı riskli olması nedeniyle yer değiştirmek isteyenler, İzmir'de taşınacak boş kiralık konut bulamamaktan yakınıyor. Depremle birlikte Bayraklı ve Bornova'da hasarlı bina sayısının arttığını dile getiren İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, hasarsız da olsa yüksek katlı apartmanlarda yaşayanların evlerini değiştirmek istediğini söyledi. İzmir'de ciddi anlamda ev karmaşası yaşandığını anlatan Güleroğlu, "Herkesin aynı anda ev aramaya başladığı andan itibaren bulunan evlerin fiyatları yükseldi. Kirası 2 bin lira olan evler 3 bin lira, 3 bin lira olanlar ise 4 bin liraya yükseldi. İnsanlar yine Bornova ve Bayraklı'da oturmak istiyor ama daha düşük katlarda oturmak istiyorlar. Hem işleri hem ailelerinin orada olmasından kaynaklı diğer ilçeler çok tutulmuyor" dedi. Mal sahiplerinin kiraları artırmasının yanı sıra depremzedelerin de fiyatlarda yükselişe neden olduğunu aktaran Güleroğlu, şöyle devam etti:

"Bir depremzede 3 bin liraya bulduğu evin başka bir depremzede tarafından 3 bin 500 liraya tutulduğunu söyledi. Bu artışlar kendiliğinden oluştu. Arzın talebi karşılayamaması, arayışların Bayraklı ve Bornova'da olmasına bağlı olarak ciddi sıkıntılar oluştu. 6 bin konutta hasar var. Yıkılan, yıkılmak üzere olan ve ağır hasarlı yaklaşık 4 bin 500 hane bulunuyor. Daha orta ve az hasarlı konutlar da var. Bu korkuyu yaşayanlar evlerini değiştirmek istiyor. Atatürk Mahallesi, Buca, Karabağlar, Bozyaka, Hatay bölgesi daha çok tercih ediliyor. Zemin kayalık olduğu için Evka 2 gibi yerler de daha çok tutuldu. Yüzde 30'a yakın kira artışı oldu. Müstakil evlerin bulunduğu Evka konutlarında yüzde 35'lik artışlar görüyoruz. Özellikle müstakil tek ve iki katlı yerlerde bu daha fazla görülüyor."

FIRSATÇILAR ARTTI

Evi depremde orta hasar aldığı için uzun süre ev arayan vatandaşlardan Yusuf Karakaş, 1 ay içerisindeki büyük fiyat farkına dikkat çekerek uzak bir bölgeye taşınmak zorunda kaldığını ifade etti. En az 10 gün boş kiralık daire aradığını anlatan Karakaş, "Ben Çiğli Ataşehir'de oturuyordum. Evimiz orta hasar aldı, panik yaşadık. Kiralık ev bakmaya başladık. Karşıyaka, Bostanlı, Nergiz'de kiraların fahiş fiyatlara yükseldiğini gördük. Bin 500 lira olan kiralık daireler, 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar çıkmış. Bu nedenle kendi bütçemize göre daha uzak bir semti seçmek zorunda kaldık. Çiğli'den Menemen Seyrek tarafına taşındık. Yaklaşık 15-20 kilometre daha uzağa geçmek zorunda kaldık. Bu da ekstra zorluk oldu bizim için. En ucuz olan yeri seçtik ister istemez" dedi.

Bazı ev sahiplerinin de durumu fırsat bilerek deprem sigorta bedelini de kiracıya ödettirmeye çalıştığını öne süren Bayram Ünlü ise şunları söyledi:

"Oturduğum ev orta hasarlıydı. Ev aradım. Memur kefil isteyen oldu. Elektrik, su aboneliğini alabilmem için 'deprem sigortasını da sen yaptıracaksın' diyen ev sahipleriyle karşılaştım. Kabul etmeyince, 'işine gelirse' dediler. Toplam 8 ev gezdim. Eskiden daha çok boş ev vardı. Taşımacılık firmaları da telefonda anlaştığım fiyattan daha fazlasını istedi."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşüme 60,5 milyar lira harcandı
24 Kasım 2020 12:25		 Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar
23 Kasım 2020 23:28
Düşük faiz stokları eritti, ruhsat izni verilen daire sayısı ikiye katlandı
23 Kasım 2020 11:31		 Ekonomistler, Merkez Bankası kararını değerlendirdi
19 Kasım 2020 17:05
Merkez'den gecelik borç verme faiz oranına ilişkin duyuru
19 Kasım 2020 16:14		 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
19 Kasım 2020 14:00
'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
19 Kasım 2020 10:18		 TOKİ konutlarına ipotek yapılabilecek
19 Kasım 2020 09:54
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
19 Kasım 2020 08:59		 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü planlanıyor
18 Kasım 2020 20:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - 25 yıl hizmet 58 yaş ile 15 yıl hizmet 61 yaş emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar fark eder?10:03 - Adana'da işkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü10:02 - Borsa güne rekorla başladı09:58 - 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama09:53 - Gelecek Partisi'nden Bülent Arınç'a 'kapımız açık' mesajı09:42 - Telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
09:40 - Merkez'in hamlesi sonrası dolar güne düşüşle başladı09:39 - İzmir'de kiralık boş ev kalmadı09:26 - PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.09:23 - Kırklareli Üniversitesinden 'kamera ve mikrofon' uygulaması açıklaması09:20 - 4'üncü kattan atıp 'İntihar etti' dedi09:17 - Ücretsiz izne çıkan sigortalıya destek
09:12 - Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı09:12 - O ilde, tablo ağırlaşıyor...10 kişiden 3'ü pozitif çıkıyor09:10 - SPK'dan 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası09:06 - Doğu'da buzlanma ve don uyarısı09:04 - FETÖ'nün 'büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı
08:49 - Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
'Asgari ücretliyim' dedi, Maldivler'de fotoğrafları çıktı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
Merkez Bankasından yeni hamle
İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
Reform paketi 10 Aralık'ta açıklanacak
'Millet İttifakı genişleyebilir'
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Vakalar 10 gün içinde düşebilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Elektronik Kelepçe 2
corona virüs vaka sayısı 2
tır şoförleri ets 2 oynarsa 1
Kanalizasyonda dev japon balıkları 1
olimpos 1
sinovac covid aşısı vs pfizer covid aşısı 3
The Queen's Gambit 1
bilim kurulu 2
köpek 1
trendyol reklamlarının iyice bayması 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam