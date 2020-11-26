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Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor

Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur, son günlerde artan internetten alışveriş çılgınlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları tek tek anlattı.
 26 Kasım 2020 09:40
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Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor

Hepinizin bildiği üzere pandemi süreci tüm ezberlerimizi bozdu, hayat rutinimizi kökten değiştirdi. Bazı şeyleri ortadan kaldırdı. Bazı şeylerle olan bağlarımızı ise daha da kuvvetlendirdi. Kuvvetlendirdiklerinden bir tanesi de internetle bağımız. Özellikle COVID-19'la mücadele döneminde milyonlarca insanın tercihi online alışverişten yana oldu.

Tüketici kredi kartını tercih etti

İyzico'nun pandemi dönemindeki online tüketici araştırmasına göre; alışverişlerinin %62'si kredi kartı ile yaparken, %38'i banka kartı ile yapıyor. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde kredi kartı tercih ediliyor. Ortalama sepet tutarının kredi kartında 208 TL iken banka kartlarında 93 TL olduğunu görüyoruz. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin %84'ü taksitsiz gerçekleştirildi. Alışverişlerin %10'unda 3 taksite, %3'ünde 2 taksite böldürmek tercih edildi. Online mağazaların peşin alışverişler için sunduğu ekstra indirimlerin bu istatistikte etkisi olduğu düşünülüyor.

İnternetten alışveriş 2 katına çıktı

Pandemi döneminde internetten ilk defa alışveriş yapanların 2 katına çıktığını ifade eden Abdi Baktur, "Önceleri kıyafet, ayakkabı gibi ürünlerin internet üzerinden satışı popülerken, salgınla birlikte gıda ve market alışverişine de çok büyük ağırlık verildi. Mart ayı itibariyle popüler internet siteleri üzerinden ilk defa alışveriş yapanların sayısı iki katına ulaştı. E-ticaretin etkilerini en fazla gıda perakendesinde görüyoruz; Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yüzde 10'larda, ABD'de yüzde 15'lerde olan oranlara doğru biz de hızla ilerliyoruz. Mart ayının başında e-ticaret kullanıcı sayısı 1 milyon 47 bin 732 iken, sadece 10 gün sonra bu rakam 2 milyon 613 bin 37'ye ulaştı." Diye konuştu.

Mobil alışverişe bilgisayarı geçti

Tüketicilerin mobil alışverişi tercih ettiğinin altını çizen Baktur "Pandemi sürecinde tüketiciler, ürün araştırması yapmadaki kolaylık ve kampanya fırsatları gibi avantajları bulunan mobil alışveriş yöntemine yöneldi. Yapılan alışverişlerin %45'inde bilgisayar kullanılırken, %55'inde kullanıcılar mobil alışveriş deneyimini tercih etti." İfadelerini kullandı.

En önemli sorun güvenirlik

Baktur, güvenirlik nedeniyle alışverişten uzaklaşanların da olduğunu vurgularken "E-ticaretin en önemli boyutlarından bir tanesine de güvenlik. 2009 yılında, AB ülkelerindeki internet kullanıcılarının üçte biri, çevrimiçi alışveriş yapmamalarının ana nedeni olarak ödeme güvenliği ve kişisel veriler ile ilgili çekincelerini dile getirmişlerdi." dedi.

Özel günlerde dolandırıcılık artıyor

Kampanya günlerinde tüketicilerin güvenliği bir kenara bıraktığını belirten Baktur "Özellikle Muhteşem Cuma, Efsane Cuma, Süper İndirim Günleri gibi yoğun online alışveriş dönemlerinde, birçok tüketici siber dolandırıcıların mağduru olmaktan kaçamıyor. Black Friday'da özellikle tüketicilere gelen spam e-posta miktarında ciddi artışlar yaşanıyor. Birdenbire sosyal ağlar ve e-postalar, gerçek olamayacak kadar iyi görünen şaşırtıcı teklifler ile doluyor. Online alışveriş çılgınlığının havasına giren birçok tüketicinin güvenlik önlemlerini bir kenara bırakıyor." şeklinde konuştu.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Abdi Baktur, bilinçli bir internet kullanıcılarının internetten alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken noktaları şöyle anlattı;

. Şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlarda hiçbir şifreli işlemi yapmayın.

. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin.

. Fiziksel kredi kartı bilgilerinizi sanal alışverişlerde kullanmayın. Alışverişlerinizi sanal kartınız üzerinden yapmaya dikkat edin.

. Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin.

. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek, gerçek siteyi klonlayarak hazırlanırlar.

. Ödemenizi yaparken 3D Secure yani SMS onay kodu ile alışverisinizi tamamlayın.

. Bilinen web sitelerinden alışveriş yapmaya özen gösterin.

. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin.

. E-postalardaki ve sosyal ağlardaki bağlantılara çok dikkat edin.

. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın.
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