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Merkez'in hamlesi sonrası dolar güne düşüşle başladı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik sonrası Dolar kurunda düşüş gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Kasım 2020 09:40
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Merkez'in hamlesi sonrası dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,85507,8560
Avro9,36909,3700
Sterlin10,478010,5300
ANKARA
ABD Doları7,82507,9050
Avro9,33009,4100
Sterlin10,417010,6170
Anadolu Ajansı
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