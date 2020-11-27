Merkez'in hamlesi sonrası dolar güne düşüşle başladı
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik sonrası Dolar kurunda düşüş gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|27 Kasım 2020 09:40
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