270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama
|27 Kasım 2020 09:58
|+Aa- Yazdır
İstanbul Fatih'te, 270 yıl önce Sultan Mahmut tarafından yapılan İskenderpaşa Camii'nin Sarıgüzel Caddesi'ne bakan yüzünde kalan '1. Mahmut Çeşmesi', Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılında yeni baştan yapılırken üzerindeki kitabeye, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın babasının adının eklendiği iddiaları tartışmalara yol açtı. Tepki çeken uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orijinalinde "Ayn-ı dilcüy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud" şeklinde biten kitabeye, "Sahibü'l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha" şeklinde ekleme yapıldığını duyurdu. Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu."
'BABAMIN RUHUNA GİTMİŞ OLDU'
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: konuşan, Ahmet Hamdi Çamlı, eleştirileri haksız bulduğunu söyleyerek şunları anlattı: "1. Mahmut'un 270 sene önce yaptırdığı çeşmenin 1918'de İstanbul'da çıkan Sarıgüzel yangınında taşlarının özelliği bozulmuş. Babam da sağlığında yaptırmak için uzun süre çok uğraştı ama yaptıramadı. Bize nasip oldu. Hem onun ruhuna gitmiş oldu, hem bir çeşmeyi ihya etmiş olduk. Ne var yani bunda? Tıpkısının aynısı yapıldı. Vefasızlık yapılmadı. Aile olarak, bizzat son kuruşuna kadar plan ve projesini biz yaptırdık. O zamanın parasıyla 300 bin lira verdik.
'ALGI ÇALIŞMASI'
Sayın Ekrem İmamoğlu algı çalışması yaparak, benim üzerimden siyasi ranta çevirmeye çalışıyor. Bizim hayrımıza hasenatımıza çamur atacağına, İstanbul'un işleriyle ilgilensin. Genel Sekreter Yardımcısı'nın yapmış olduğu yalan yanlış bilgilendirmeyi içeren haberi düzeltmelerini, kaldırmalarını ve özür dilemesini talep ediyorum."Milletvekili, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gelecek Partisi'nden Bülent Arınç'a 'kapımız açık' mesajı
27 Kasım 2020 09:53
|'Asgari ücretliyim' dedi, Maldivler'de fotoğrafları çıktı
27 Kasım 2020 08:23
|'Millet İttifakı genişleyebilir'
27 Kasım 2020 08:20
|Reform paketi 10 Aralık'ta açıklanacak
27 Kasım 2020 07:16
|Trump açıkladı: Beyaz Saray'ı bırakırım
27 Kasım 2020 02:41
|Soylu: 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı
27 Kasım 2020 02:14
|Türkiye Varlık Fonu, EBRD'den almıştı, Katar Fonuna sattı
27 Kasım 2020 01:48
|27 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Kasım 2020 00:17
|Metropoll, Erdoğan ve Bahçeli'nin beğenme oranı anketini açıkladı
26 Kasım 2020 17:35
|Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
26 Kasım 2020 16:52