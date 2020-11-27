Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Durdurulmak istenen kamyonet polis aracına çarptı, bir polis memuru yaralandı
Diyarbakır'da durdurulmak istenen kamyonetin polis aracına çarpması sonucu bir polis yaralandı.
|27 Kasım 2020 10:12
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Elazığ kara yolunda takibe aldıkları 44 AAE 678 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Kamyonet sürücüsü, Eğil kavşağının 2'nci kilometresinde kamyoneti polis aracının üzerine sürdü.
Ekip aracında bulunan bir polis memuru ağır yaralandı.
Yaralanan polis Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
27 Kasım 2020 11:56
|Başsavcılık Roseline-A gemisinin aranmasına ilişkin soruşturma başlattı
27 Kasım 2020 11:48
|Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
27 Kasım 2020 11:23
|Kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet
27 Kasım 2020 10:46
|Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı
27 Kasım 2020 10:30
|Döviz bürosu gibi dilenci
27 Kasım 2020 10:20
|Adana'da işkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
27 Kasım 2020 10:03
|Telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
27 Kasım 2020 09:42
|4'üncü kattan atıp 'İntihar etti' dedi
27 Kasım 2020 09:20
|Belediye Başkanı, gözaltına alınan Başkan Yardımcısı'na sahip çıktı
26 Kasım 2020 23:22