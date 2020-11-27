Köyün yarısı virüse yakalandı, vefat yaşanmadı: İşte sırrı
|27 Kasım 2020 10:11
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Bursa'da Harmancık ilçesinin İshaklar köyünde aylar önce koronavirüs vakası görüldü. Çoğunluğu yaşlılardan oluşan köyde çok kişi koranavirüse yakalandı. Vakalar artınca köy karantina altına alındı.
YAŞAMINI YİTİREN OLMADI: SIRRI DOĞAL BESLENMEDE
Büyük kısmı yaşlılardan oluşan köylülerden kimse koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmedi. Ormanların içinde bulunan ve oksijen deposu olan köyde köylüler tükettikleri her şeyi kendi yetiştirip organik olarak besleniyor. Koronavirüse yakalananların iyileşmesi sonucu köydeki karantina kaldırırken, köydeki herkes sağlıklı yaşantısına devam ediyor.
Koronavirüsten köylerinde ölüm olmamasını temiz hava ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduklarını ifade eden İshaklar köyü sakinleri, "Köyümüz koronavirüs vakalarının çok olmasından dolayı karantinaya alındı. Köydeki çok kişide koronavirüs tespit edildi. Hasta olanların büyük çoğunluğu yaşlılar. Bunlar tedavi olup hepsi sağlığına kavuştu. Virüsten dolayı kimse hayatını kaybetmedi. Köyümüzün havası temiz, suları güzel, yediğimiz ürünleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Böyle olunca çok şükür virüsten kimse hayatını kaybetmedi. Korona olduk, ama tedavi de olduk, çok şükür iyileştik. Köyümüzde korona bitti ve karantina kalktı, şimdi sağlıklı şekilde hayatımıza devam ediyoruz" dedi.
"YARISINDAN FAZLASI KORONAVİRÜSE YAKALANDI"
Muhtarı Emre Oruç, "Köyümüzdeki vatandaşların yarısından fazlası koronavirüse yakalandığından dolayı köyümüz uzun süre karantina altında kaldı. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızın yarısı 65 yaş ve üzeriydi. Çok şükür 65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına ve hastanede de yatan hastalarımız olmasına rağmen köyümüzde koronavirüsten kimse ölmedi. Biz bunu doğal beslenmeye bağlıyoruz. Köyümüzde oksijen oranı yüksek. Şu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatandaşımız kalmadı" şeklinde konuştu.
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