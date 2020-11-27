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'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakımda görevli sağlık çalışanları sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmaması nedeniyle son dönemlerde karanavirüslü hasta sayısındaki artışın, kendilerini hem üzdüğünü hem de yoğun çalışma temposu içerisinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
 27 Kasım 2020 10:25
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'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakımda görevli sağlık çalışanları sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmaması nedeniyle son dönemlerde karanavirüslü hasta sayısındaki artışın, kendilerini hem üzdüğünü hem de yoğun çalışma temposu içerisinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Hastanenin yoğun bakım servisi sorumlusu Metin Ayvaz, "Dışardakiler 1 maske bile takmazken, biz burada 3 maske takıp o şekilde nefes almaya çalışıyoruz. Yoğun bakımdaki şu insanların durumlarını görseler, kapıdan kafalarını dışarıya çıkarmazlar. Bir değil 10 maske ile gezerler" dedi.

Eskişehir'de artan koronavirüs vakaları endişe yaratırken, sağlık çalışanları tedbirlere uymayanlara tepki gösteriyor. Yunus Emre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisi sorumlusu evli ve 2 çocuk babası olan Metin Ayvaz, önlemlere uymayanların sağlık çalışanlarına 'saygısızlık' yaptığını söyledi. 2009 yılından bu yana yoğun bakım servisinde çalıştığını mart ayından bu yana ise koronavirüs yoğun bakımda görevli olduğunu anlatan Ayvaz, tedbirlere uymayanların özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastaları görmeleri gerektiğini ifade etti.

'DIŞARIDAKİLER 1 MASKE TAKMAZKEN, BİZ 3 MASKE İLE ÇALIŞIYORUZ'

Vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının yoğunluk ve büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden Ayvaz, "Dışarıdaki insanlar tedbirlere uymadığı için biz burada aslında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dışardakiler 1 maske bile takmazken, biz burada 3 maske takıp o şekilde nefes almaya çalışıyoruz. Öncelikle kendimizi bu virüsten korumaya çalışıyoruz, sonra hastalarımızı eve gidebilirsek de ailemizi bu hastalıktan korumaya çalışıyoruz. Bazı insanlar bu hastalığın olmadığını sanıyor ama şu hastalığı insanların gerçekten görmesini isterim. İnsanlar yoğun bakımlarda nasıl nefes alıyor. Daha doğrusu alabiliyor mu? Evlerinde canı sıkılan insanlar, gelip yoğun bakımdaki şu insanların durumlarını görseler, kapıdan kafalarını dışarıya çıkarmazlar. Bir değil 10 maske ile gezerler. Biz burada mümkün olduğu kadar birbirimizi korumaya çalışıyoruz. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Ne ailemizle ne de arkadaşlarımızla beraber oturup yemek yiyebiliyoruz" dedi.

'MASKESİZ İNSAN GÖRÜNCE SİNİR OLUYORUM'

Sokağa çıkan insanların maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak sağlık çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini belirten Metin Ayvaz, "Bir çok hastamızı buradan taburcu ettik. İnsanlarımızın bize yardımcı olarak saygı göstermesini istiyoruz. Bir sürü insan kendinden feragat ederek çalışıyor. Şu ortamları bilmedikleri için yaptıklarını saygısızlık olarak görüyoruz. Dışarda sosyal mesafesiz, maskesiz insanları gördüğümde sinir oluyorum. Yoğun bakımda 3 kat giyinerek çalışmak çok büyük bir sıkıntı. O kıyafetlerle en az yarım saat yoğun bakım hastasının yanına giriyorsun, terliyorsun, birçok sıkıntıyı yaşıyorsun" diye konuştu.

'BAZEN HASTALIK DEĞİL, CEHALET ÖLDÜRÜYOR'

Yoğun bakım hemşiresi evli ve 1 çocuk annesi Nesrin Delikkulak da ağır şartlarda görev yaptıklarını ve koronavirüs yoğun bakımında çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. İnsanlardan sadece biraz daha bu koronavirüse karşı dikkat etmelerini istediklerini kaydeden Delikkulak, "Yoğun bakımlarda biz ağır şartlarda ve çok özveri ile çalışıyoruz. Hastalığın bu dönemde pik yapması bizi daha da yıprattı. Her gün koronavirüs endişesi elbette taşıyorum. Benim 10 yaşında bir kızım var, ona dokunamamak, sarılamamak çok kötü bir durum, dünyanın en kötü duygusu. Yoğun bakımdan çıktığımda insanların maske takmadığını görünce ya da sosyal mesafeli durmadığını görünce çok sinir oluyorum. Böyle davrananların bir gün buraya geleceğini düşünüyorum. Gerçekten bazen hastalık değil, cehalet öldürüyor. 'Bana bir şey olmaz' diye bir şey yok, hastalığın genci, yaşlısı yok. Koronavirüse sadece kronik hastalığı olanlar değil, herkes yakalanıp ölebilir. Burada çok genç hastalarımız da öldü ve kronik hastalığı olmayan hastalarımız da öldü. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. Biraz sosyal mesafeye, biraz kafelerde, çarşılarda gezmeyelim. Yoğun bakımda yatmak daha mı kolay geliyor? 15-20 gün yoğun bakımda kalmak, entübe olarak yatmak daha mı kolay geliyor?" dedi.

KORONAVİRÜSTEN KAT KAT GİYİNEREK KORUNUYORLAR

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakım servisinin sorumlusu Metin Ayvaz ve hemşire Dilek Delikkulak'ın yanı sıra diğer sağlık çalışanları, kendilerini virüsten korumak için 3 kat giyinmek zorunda kalıyor. Yoğun bakım hastalarının odalarına girecek olan çalışanlar, üniforma ve önlüklerinin yanı sıra tulum giyip, çift maske, çift eldiven ile siper maske kullanıyor.
DHA
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