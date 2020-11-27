Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı
|27 Kasım 2020 10:30
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı.
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 90 bin 920 ton tıbbi atık oluştu. Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'e göre yüzde 1,6 artış kaydetti.
Faaliyette bulunan 1524 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 91,3'ünün sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 8,7'sinin ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçekleştirildiği tespit edildi.
Tıbbi atığın yüzde 82,8'i 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 24,6'sı İstanbul, yüzde 7'si Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir olmak üzere, yüzde 38,4'ü 3 büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.
TÜİK verilerine göre, 2019 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle:
|Sağlık kuruluşu sayısı
|1.524
|Toplanan tıbbi atık miktarı (ton)
|90.920
Sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edilen (ton)
|83.014
|Yakma tesislerinde bertaraf edilen (ton)
|7.905
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