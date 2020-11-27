Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde istifa eden Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
|27 Kasım 2020 10:31
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde görevinden istifa etmişti.
Albayrak'ın bakanlık görevinden ayrılmasına rağmen Varlık Fornu yönetimindeki görevinin sürdüğü öne sürülmüştü. Albayrak, istifa ettiği günden bugüne kadar da kamuoyu önüne çıkmamıştı.
Bugün Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı var. Edinilen bilgiye göre Berat Albayrak Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden de istifa etti.
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