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12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
 27 Kasım 2020 10:38
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12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Halis Aygün'ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde

2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.

Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim
Memurlar.Net
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