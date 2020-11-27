12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
|27 Kasım 2020 10:38
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Halis Aygün'ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde
2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim
Değerli adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 27, 2020
➡️ 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
➡️ Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim
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