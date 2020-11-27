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YÖK Başkanlığından Yaşlı Bakımı programıyla önemli karar

YÖK Başkanlığı Yaşlı Bakımı bölüm mezunlarının Evde Hasta Bakımı bölüm mezunlarıyla aynı işte çalıştırılabileceğine karar verdi.
 27 Kasım 2020 10:41
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YÖK Başkanlığından Yaşlı Bakımı programıyla önemli karar

YÖK Başkanlığı Yaşlı Bakımı bölüm mezunlarının Evde Hasta Bakımı bölüm mezunlarıyla aynı işte çalıştırılabileceğine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı bu kararı 2020/4 alımlarında uygulamamıştır. Yaşlı Bakımı önlisans mezunları bu kararın yeni alımlarda uygulanmasını talep etmektedir.

İŞTE O KARAR

Memurlar.Net - Özel

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