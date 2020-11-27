YÖK Başkanlığından Yaşlı Bakımı programıyla önemli karar
YÖK Başkanlığı Yaşlı Bakımı bölüm mezunlarının Evde Hasta Bakımı bölüm mezunlarıyla aynı işte çalıştırılabileceğine karar verdi.
|27 Kasım 2020 10:41
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YÖK Başkanlığı Yaşlı Bakımı bölüm mezunlarının Evde Hasta Bakımı bölüm mezunlarıyla aynı işte çalıştırılabileceğine karar verdi.
Sağlık Bakanlığı bu kararı 2020/4 alımlarında uygulamamıştır. Yaşlı Bakımı önlisans mezunları bu kararın yeni alımlarda uygulanmasını talep etmektedir.
İŞTE O KARAR
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