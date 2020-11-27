Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı
|27 Kasım 2020 10:49
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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, finansal istikrar raporu önsözünde ekonomiyi değerlendirdi.
Ağbal şu mesajları verdi:
"Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir.
Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır.
Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir.
Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak.
Kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacak.
Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşti.
Faiz artışı ve kredi büyümesindeki yavaşlama bankacılık sektörünün karını düşürebilir."
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