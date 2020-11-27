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KPSS Önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile KPSS branş sıralamalarının Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.
 27 Kasım 2020 10:51
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KPSS Önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile KPSS branş sıralamalarının Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.

İşte Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.

Memurlar.Net
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