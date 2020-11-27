KPSS Önlisans branş sıralamaları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile KPSS branş sıralamalarının Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.
|27 Kasım 2020 10:51
|+Aa- Yazdır
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile KPSS branş sıralamalarının Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.
İşte Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
Değerli adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 27, 2020
➡️ 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
➡️ Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
26 Kasım 2020 14:02
|Çaykur, 600 mevsimlik işçi alacak
26 Kasım 2020 12:41
|Tarım Bakanı, mülakatsız 826 işçi alacaklarını duyurdu
26 Kasım 2020 12:36
|2020 KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
26 Kasım 2020 10:00
|Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
24 Kasım 2020 08:38
|2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
23 Kasım 2020 15:40
|KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
22 Kasım 2020 12:25
|KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz
21 Kasım 2020 23:32
|500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020 00:04
|Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21