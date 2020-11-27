Fuat Oktay, CİMER'e yapılan başvuru sayısını açıkladı
|27 Kasım 2020 10:52
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.
Komisyonda ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım
2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve
kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı
Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi
faaliyete geçmiştir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine
devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan
başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Başvuruların yüzde 90'ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama
işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir."
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