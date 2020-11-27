'52 bin 730 ihbarda, birçok kadınımızı şiddetten kurtulmasını sağladık'
|27 Kasım 2020 10:54
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile içi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'nda açıklama yaptı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Aile toplumun temeli, kadın da ailenin temelidir. 21. Yüzyılda aile vicdanın son kalesidir. Aileyi merkez alan toplum yapımız vardır. Bugün çok çeşitli yöntemlerle aile yapımız hedef alınıyor. Benzer şekilde terör örgütü PKK da kadını hedef alıyor.
Her şeyden önce ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Kadına Yönelik şiddet ve koordinasyon planı oluşturduk. Toplam 75 maddelik bir protokol oluşturduk. Elektronik kelepçeyi izleme merkezi oluşturuyoruz. Ocak ayında yürürlüğe girecek. Elektronik kelepçeye çok önem veriyor. En önleyici unsur olduğunu düşünüyorum.
52 bin 730 ihbarda, birçok kadımızın şiddetten kurtulmasını sağladık. Hedefimiz net ve açıktır. Hedefimiz sıfırdır. KADES denen bir uygulamadan bahsediyorum, işlevselliği var. Şehirlerde 4-5 dakikada müdahale ediliyor.
KADES uygulamasının yaygınlığını artırmalıyız.
Önleyici tedbir kararlarında geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 70 artış var.
Geçen yıl 308 kadın cinayeti sayısıydı bu sene 238'e indi. Şunu belirtmek istiyorum bizim için bir sayısı bile fazladır. Çalışmalarımız devam ediyor.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI
Bu yıl salgına rağmen iknada sayı 210 oldu.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
2017 de uyuşturucudan ölüm sayısı 941'e yükselmişti. Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızın çalışmaları sayesinde geçen yıl 340'a, bu sene de 143'e düştü.
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