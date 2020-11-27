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Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:- "Bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar"- "Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız"
 27 Kasım 2020 11:16
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Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yaptıklarını belirterek, "Sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması ve araç arzının düşmesiyle fiyatlarda yaşanan yükselişin dengelendiğini söyledi.

Otomotiv firmalarının, salgından dolayı haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı çalışmaya geçebildiğini ifade eden Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların Türkiye'ye gelmesinin ve satışının başlamasının eylülü bulduğunu dile getirdi.

Erkoç, sıfır araçların temininde yaşanan zorlukların ve arzda yaşanan problemlerin ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Fiyatlarda yükseliş yaşanmıştı ancak yıl sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun ikinci el araç piyasasına da yansıdığını, bir dengelenme yaşandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız arzda yaşanan sıkıntılar sebebiyle sıfır araç temininde problem yaşadıkları için ikinci el araçları yüksek fiyatlara almışlardı ancak şu an bayiler yeni yıl kampanyalarına başladılar, sıfır araçlarda yüzde 3 ile yüzde 10 arasında indirim yapıyorlar. Sıfır araçlar için yapılan kampanyalar ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacaktır. İkinci el araç almak isteyenler için uygun bir zamandayız."

- 8 milyon araç satışı beklentisi

İkinci el araç fiyatlarını sıfır araç fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurgulayan Erkoç, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörünün yıl boyunca talep gördüğünü belirterek, ikinci el araç sektöründe yıl sonuna kadar 8 milyonun üzerinde araç satışı yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Erkoç, ikinci el araca yönelik talebin de devam edeceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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