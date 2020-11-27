AK Parti Mersin Milletvekilinin testi pozitif çıktı
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|27 Kasım 2020 11:20
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AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halsizlik nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucunda Kovid-19 bulgusuna rastlandığını anlattı.
Açıklamasında, bir süre evinde sürdürdüğü tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam edeceği bilgisini veren Özkan, "Hamdolsun ki endişelenecek bir durumum yok. Rabbimizden bize ve tüm hastalarımıza şifa niyaz ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu virüsü hep birlikte yeneceğimize inanıyorum. Hemşehrilerimizden dua bekliyorum. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.
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