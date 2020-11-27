Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı Cumartesi 20.00'da başlıyor. Bugün saat 20.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı yok.
|27 Kasım 2020 11:20
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Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Akşam 20.00 ila Sabah 10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.
Bu kapsamda Cumartesi günü akşam saat 20.00 ila sabah 10.00 saatleri arasında ve Pazar akşam saat 20.00 ila Pazartesi Sabah saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
Cuma günleri akşam 20.00 saatinden sonra sokağa çıkma yasağı yok.
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