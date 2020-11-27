Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
|27 Kasım 2020 11:23
|+Aa- Yazdır
Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.
Firari iki şüpheli aranıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
27 Kasım 2020 11:56
|Başsavcılık Roseline-A gemisinin aranmasına ilişkin soruşturma başlattı
27 Kasım 2020 11:48
|Kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet
27 Kasım 2020 10:46
|Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı
27 Kasım 2020 10:30
|Döviz bürosu gibi dilenci
27 Kasım 2020 10:20
|Durdurulmak istenen kamyonet polis aracına çarptı, bir polis memuru yaralandı
27 Kasım 2020 10:12
|Adana'da işkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
27 Kasım 2020 10:03
|Telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede
27 Kasım 2020 09:42
|4'üncü kattan atıp 'İntihar etti' dedi
27 Kasım 2020 09:20
|Belediye Başkanı, gözaltına alınan Başkan Yardımcısı'na sahip çıktı
26 Kasım 2020 23:22