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'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde geleneksel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan taşlara şekil vererek yaptığı eserleriyle "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, yaşamını yitirdi.
 27 Kasım 2020 11:35
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'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde geleneksel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan taşlara şekil vererek yaptığı eserleriyle "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilen Kalender, bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden 9 çocuk babası Kalender'in cenazesi ilçedeki Kalender Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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