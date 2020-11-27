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Diyarbakır'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Kasım 2020 11:46
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Diyarbakır'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütünün PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, tabanca, 2 şarjör, 5 fişek, bilgisayar, cep telefonları, flash bellekler, ajanda, defter ve hafıza kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı
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