Diyarbakır'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
|27 Kasım 2020 11:46
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında terör örgütünün PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, tabanca, 2 şarjör, 5 fişek, bilgisayar, cep telefonları, flash bellekler, ajanda, defter ve hafıza kartları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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