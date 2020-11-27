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Başsavcılık Roseline-A gemisinin aranmasına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı
|27 Kasım 2020 11:48
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı
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