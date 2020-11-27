Kılıçdaroğlu'ndan tartışmayı alevlendirecek sözler
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında "Beş paralık adam" dedi.
|27 Kasım 2020 12:08
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mektup paylaşan Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi gündemin ön sıralarında yer almıştı.
ÇAKICI İÇİN "BEŞ PARALIK ADAM" DEDİ
Olayın yankıları devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan kavganın fitilini daha da ateşleyecek bir çıkış geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Çakıcı'nın tehdidi kendisine ulaştığında gülümsediğini belirterek "Beş paralık adam. Beni üzen o beş paralık adamın devletin arkasına sığınması ve Bahçeli'nin onu desteklemesi. Sizin siyasi bir sorumluluğunuz yok mu?" ifadelerini kullandı.
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