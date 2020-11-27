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Kadın 'uğraşamam' deyip şikayetten vazgeçti, tacizci tahliye oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan S.T.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine dava düştü, sanık tahliye edildi.
 27 Kasım 2020 12:16
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Kadın 'uğraşamam' deyip şikayetten vazgeçti, tacizci tahliye oldu

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlamalarıyla 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM, ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇİYORUM"

Müşteki Ö.K. da İzmir'den duruşmaya katıldı. İfadesi alınan şikayetçi Ö.K., "Ben uğraşmak istemiyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum" dedi.

Bunun üzerine mahkeme, şikayetçi Ö.K.'nin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca sanık S.T.'nin de tahliyesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Ö.K. isimli kadını takip ettiği kameralara yansıyan S.T. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

S.T. karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. S.T. hakkında çıkan cinsel taciz haberleri üzerine işten çıkarıldığı ve linç edildiğini söyleyerek hakkında çıkan haberlere karşı savcılığa şikayet dilekçesi vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Adliyedeyken hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen S.T. polisler tarafından bir kez daha gözaltına alınarak çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 21 Eylül 2020'de "Cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında dava açılan S.T. ilk duruşmadaki savunmasında, "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum " demişti.

Herhangi bir kötü niyeti olmadığını da söyleyen S.T. sadece müştekinin yanında yürüdüğünü belirtmişti.
Memurlar.Net
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