'Macaristan ile olan transit geçiş belgesi sorununu çözdük'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan heyeti ile yaptıkları Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı'nda, Türk taşımacıların Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük sorun olan Macaristan transit geçiş belgesi sorununu çözdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 25-26 Kasım'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, mevcut sisteme ek olarak Macaristan ile yıllardır çözülemeyen transit geçiş belgesi sorununun giderilmesi amacıyla deneme için bu ülkede geçerli 1566 UBAK belgesinin gelecek yıl kullanılmaması, bunun yerine Türk taşımacılara 2021 yılında 74 bin ilave transit geçiş belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Türk tarafı için geçiş belgesi kotasının 3 bin ikili geçiş belgesi, 36 bin transit geçiş belgesi, 1000 üçüncü ülke geçiş belgesi, Macar tarafı için 3 bin ikili geçiş belgesi, 15 bin transit geçiş belgesi, 8 bin üçüncü ülke geçiş belgesi şeklinde kalmasına karar verildi.

Transit geçiş belgesi sorununun giderilmesiyle ihracatın artması sağlanacak. Ayrıca, gelecek dönemde 3 bin olan ikili geçiş belgesi sayısı 5 bine, Macaristan'dan temin edilecek toplam transit geçiş belgesi sayısı 110 bine yükselecek.

Türk taşımacıları için 2020'de alınan 2 bin 200 transit geçiş belgesine ek olarak 1000 belge daha verilecek. Taraflar, 2021 yılının mayıs ayında bir araya gelerek ikili taşıma pazarını ve geçiş belgesi sayılarını ele alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı'nda taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan transit geçiş belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.