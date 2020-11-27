3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
|27 Kasım 2020 13:52
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ADIYAMAN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 80 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni kararlara göre farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı belirtildi.
HATAY
Öte yandan Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kumlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, pozitif vakalarda artış yaşanan Akpınar Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alındığı aktarıldı.
ARTVİN
Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Seyitler ve Aşağı Maden köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Sirkülasyonun yoğun görüldüğü Artvin Valiliği, Artvin İl Özel İdaresi, PTT şubeleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Belediyesine girişlerde HES kodu sorgulaması zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Ayrıca Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki temizlik personeli ile güvenlik görevlilerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına göre vardiyalı çalıştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesine karar verildiği kaydedildi.
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