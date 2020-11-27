Temizlik işçileri sokaklardan toplanan çöplerle 'ATMA' yazdı
Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle "üzgün yüz" işareti ve "ATMA" yazısı yazarak farkındalık oluşturdu.
|27 Kasım 2020 13:17
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Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle "üzgün yüz" işareti ve "ATMA" yazısı yazarak farkındalık oluşturdu.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı mahallelerinde çevre temizliği yaptı.
Temizlik işçileri, çöp kutusu yerine sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topladıkları poşetleri bir alanda bir araya getirerek "ATMA" yazdı.
Yazının altına poşetlerle "üzgün yüz" işareti yapan temizlik işçileri, çalışmayı drone ile görüntüleyip sosyal medyada paylaşarak sokaklara çöp atılmaması konusunda sosyal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
İşçilerin çalışması AA muhabiri tarafından da drone ile havadan görüntülendi.
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