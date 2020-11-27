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Candaş Tolga Işık: Daha genişletilmiş yasaklar gelecek

Gazeteci, Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden, önümüzdeki hafta daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini belirtti.
 27 Kasım 2020 13:35
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Candaş Tolga Işık: Daha genişletilmiş yasaklar gelecek

Işık twitter hesabından; pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğinin altını çizdi.

Candaş Tolga mesajında: Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz. İfadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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