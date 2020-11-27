Candaş Tolga Işık: Daha genişletilmiş yasaklar gelecek
Gazeteci, Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabı üzerinden, önümüzdeki hafta daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini belirtti.
|27 Kasım 2020 13:35
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Işık twitter hesabından; pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğinin altını çizdi.
Candaş Tolga mesajında: Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz. İfadelerini kullandı.
Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz.Candaş Tolga Işık (@ctisik) November 27, 2020
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