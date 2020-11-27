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Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi.
 27 Kasım 2020 13:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Yeni tedbirler olacak mı?) Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız.

"AŞIYLA İLGİLİ FAALİYETLER HIZLA İLERLİYOR"

Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var.

"VARLIK FONU'NU FARKLI BİR YERE OTURTMAK İSTİYORUZ"

(Varlık Fonu toplantısı) Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Başkan benim, aldığımız kararları uyguluyoruz.

"KANAL İSTANBUL'A YOĞUN TALEP VAR"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yerli ve küresel yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Projenin mimari teknik boyutları hazır artık ihale safhasına geldi. Bu adımı en kısa sürede atarak İstanbul farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda farklı bir güce ulaşacaktır.

Memurlar.Net
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