6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
|27 Kasım 2020 13:45
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Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilenlere yönelik Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı, 10 firarinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
Van'da HDP İl Başkanlığı binası ve şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.
Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek.
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