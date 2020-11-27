FETÖ sanığı eski dernek başkanına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
|27 Kasım 2020 13:46
|+Aa- Yazdır
- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneğin eski başkanı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan H.B. gelmedi, salonda sanık avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgütte "abla" konumunda faaliyet yürüterek "himmet" adı altında para topladığını ve sohbet toplantıları düzenlediğini, KHK ile kapatılan yurtta ve dernekte yöneticilik yaptığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığa uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
27 Kasım 2020 13:45
|HDP'li vekile ve 2 partiliye 'terör örgütü propagandasından soruşturma
27 Kasım 2020 11:58
|Diyarbakır'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
27 Kasım 2020 11:46
|Bingöl'de PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi
27 Kasım 2020 11:31
|Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek
27 Kasım 2020 11:16
|İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
27 Kasım 2020 10:32
|PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
27 Kasım 2020 09:26
|Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
27 Kasım 2020 09:12
|FETÖ'nün 'büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı
27 Kasım 2020 09:04
|14 ilde FETÖ operasyonu: Halen görevde olan askerler dahil 44 gözaltı
27 Kasım 2020 08:00