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Panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti
Mardin'de otobüs durağındaki panoya afiş asarken tırın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.
|27 Kasım 2020 13:53
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Mardin'de otobüs durağındaki panoya afiş asarken tırın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.
Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AAE 342 plakalı tır durağa çarptı.
Bu sırada durakta otobüs beklerken hızla yaklaşan tırı gören vatandaşlar kaçmayı başardı.
Bir reklam firmasında çalışan ve durağa afiş asmaya çalışan iki işçiden 35 yaşındaki Ferit Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerince tırın altından çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçinin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
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