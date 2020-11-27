Çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

25 YIL HİZMET 58 YAŞ İLE 15 YIL HİZMET 61 YAŞ EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR FARK EDER? Bugün için 25 yıl, ¼ 3000 ek göstergeli bir öğretmen emekli olduğunda emekli aylığı 3459 TL. olur, ikramiye tutarı da 110.855 TL. olur. 15 yıl 3/2 1600 ek göstergeli bir öğretmen emekli olduğunda ise emekli aylığı 2815 TL. olur, ikramiye tutarı da 55.242 TL. olur.