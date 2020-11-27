Tramvayda maske tartışması: Neyin peşindesin sen?
İstanbul'da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak "Neyin peşindesin?" diye bağırdı.
|27 Kasım 2020 14:18
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İstanbul'daki olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi.
Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı.
Yolcu uyarıya tepki gösterdi. Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, "Sen neyin peşindesin?" diye bağırmaya başladı.
MASKESİNİ DÜZELTMEDİ
Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.
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