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'Son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar liralık yatırım yaptık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bu yatırımların yüzde 62'si kara yollarında. Bundan sonraki yatırımlarımız demir yolu ağırlıklı olarak devam etmeye başlayacak. Bugüne kadar yatırımlarda yüzde 18 olan demir yolu payını ilk aşamada yüzde 50'lere, daha sonra da yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz
 27 Kasım 2020 14:27
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'Son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar liralık yatırım yaptık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 yılda ulaşım ve iletişim alanında 910 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, bundan sonraki yatırımların demir yolu ağırlıklı olarak devam edeceğini bildirdi.

İncelemelerde bulunmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı (6. kesim) Akyazı şantiyesine gelen Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, otoyol projesinin Türkiye ve dünya için çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ülkenin tüm köşelerine yayılmış 3 binin üzerindeki şantiyede Türkiye'nin kalkınması için büyük bir özveriyle çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şantiyelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında önlemlerin alındığını ifade etti.

Amaçlarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, ekonomik canlılığa destek olmak ve ülkenin gelecek hedeflerine katkı sağlamak için 400 bin kişilik orduyla çalıştıklarını belirtti.

Her yol yatırımının, yapım aşamasından başlayarak artan istihdama, yeni yatırımlara, sosyal ve ekonomik gelişmelere ortam hazırladığını söyleyen Karaismailoğlu, tamamlanan otoyolların zaman, yakıt ve çevre konusunda sağladığı tasarrufların vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü ifade etti.

- Bölünmüş yollarla yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağlandı

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 28 bin kilometre bölünmüş yol ağı bulunduğunu, bunun 3 bin 200 kilometresinin otoyol olarak çalıştığını dile getirdi.

Mevcut trafiğin yüzde 75'inin 28 bin kilometrelik bölünmüş yolda seyrettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, bu yolların yapılmasıyla yıllık yaklaşık 18 milyar 501 milyon liralık tasarruf sağlandığını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun yaklaşık 6 milyar 905 milyon lirası yakıttan, 11 milyar 596 milyon lirası seyahat süresindeki kısalmalardan iş gücü tasarrufu olarak sağlanmıştır. Ayrıca, emisyon salınımından da 3 milyon 877 bin 289 ton azalma sağlanmıştır. Tabii karbon emisyonundan ve çevreye verdiğimiz katkılar da ayrıca bir fayda maliyet değeri oluşturuyor."

Karaismailoğlu, daha önce Kuzey Marmara Otoyolu gibi pek çok projede kamu ve özel sektör iş birliği modellerinden yararlanarak yolların kısa zamanda tamamlandığını, bu projenin de kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmet sunulacağını, ardından diğer projelere başlanacağını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, "Bizler bu yolları, köprüleri, tünelleri yaparak Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Denizli'ye ulaşımı her modda kesintisiz hale getiriyoruz. Bütün bunların yanında her ulaşım modunda dünyanın köprüsü olmak, bize ticari rotaların coğrafyamızda odaklandığı bir dönemde benzersiz avantajlar sağlıyor. Bu strateji doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar liralık yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 62'si kara yollarında. Bundan sonraki yatırımlarımız demir yolu ağırlıklı olarak devam etmeye başlayacak. Bugüne kadar yatırımlarda yüzde 18 olan demir yolu payını ilk aşamada yüzde 50'lere, daha sonra da yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Uydularımız bir bir uzaya gidiyor"

Dünya ticaretinde ve mavi vatanda önemi her geçen gün artan limanlar, gemiler inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Uydularımız bir bir uzaya gidiyor. 2020 sonunda 5A'yı uzaya fırlatacağız. 2021 Haziran'da 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2022 yılı başlarında milli uydularımız 6A ve 6B'yi uzaya fırlatmak için bütün arkadaşlarımızla canla başla büyük bir özveriyle çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun da bu inanç ve kararlılıkla son haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, projenin 2013 yılında başladığını anımsattı.

Karaismailoğlu, bugüne kadar 321 kilometrelik kısmın hizmete alındığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kurtköy-Akyazı Projesi'nin yaklaşık 73 kilometre uzunluğundaki 6. kesiminin 68 kilometre uzunluğundaki son bölümü olan TEM İzmit-1 Kavşağı ile proje sonu TEM-Akyazı kavşakları arasını da bu yılın sonunda 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz. Burası da tamamlandıktan sonra D-100 ve şehir içi trafiğinin karmaşasından kurtulacak, yeni 400 kilometrelik bir alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete almış olacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 47 kilometre çift tüp viyadük, 16 kilometre de çift tüp tünelden oluşmakta. Dünyanın en uzun 4 şeritli otoyol tünelleri bulunmakta, kalitesi itibarıyla da dünyanın en kaliteli işlerini yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gururla milletimizin hizmetine sunuyoruz."

- "Tamamen akıllı bir otoyol olarak dizayn edildi"

Otoyolun tamamen "akıllı bir otoyol" olarak dizayn edildiğini bildiren Karaismailoğlu, "Otoyol tamamen fiber optik altyapıyla donatıldı. 134 değişken mesaj sistemi kullanıldı. Bunun gibi 193 değişken trafik işareti kullanıldı. Otoyol, aynı şekilde 344'ü izleme 1102'si olay algılama olmak üzere 3046 akıllı ulaşım sistemleri kamerasıyla donatıldı. 36 meteorolojik ölçüm istasyonuyla da tüm iklim şartlarına hazır bir otoyol inşa ettik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, dünyaya örnek projeler yapan bir bakanlık olduklarını belirterek, 3 binin üzerindeki şantiyede çalışan 400 binden fazla çalışma arkadaşına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiğini söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da vatandaşa hizmet edecek çok değerli projeler tamamladığında ticarete, turizme ve istihdama sağlayacağı katkı, yatırım maliyetlerinin çok çok üzerinde yan ve direkt faydalarıyla birlikte ülkemize hizmet edecek. Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Geçtiği yerlere hareketlilik getirir. Üretimi, istihdamı artırır. Sürekli şantiyelerdeyiz. Arkadaşlarımıza güç, kuvvet veriyoruz. Titizlikle takip ettiğimiz işlerimizi bir an önce bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için özveriyle çalışıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Akyazı ilçesi Eskibedil Mahallesi'ndeki camide cuma namazı kıldı.

Namazın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı
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